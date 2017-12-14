Вероятность расширения санкций США на российский суверенный долг низкая, однако этот фактор остается главным просчитываемым риском в 2018 году, говорится в отчете Bank of America Merrill Lynch «Лебединое озеро в 2018 году».



Если новые санкции все-таки станут «черным лебедем» (этот термин введен американским экономистом Нассимом Талебом и используется при описании труднопрогнозируемых событий, имеющих значительные последствия), то их влияние все равно будет относительно ограниченным. На нерезидентов в целом приходится чуть более 51 млрд долларов на рынке российского суверенного долга: их доля во внешнем госдолге составляет 36,6% (14,5 млрд), во внутреннем, то есть в облигациях федерального займа (ОФЗ), — 33,2% (37,2 млрд).

С внешним долгом может помочь ЦБ. В конце 2014 года на фоне оттока капитала и ослабления рубля регулятор уже вводил новый инструмент — сделки РЕПО в иностранной валюте с максимальным объемом задолженности банков в 50 млрд долларов. Это помогло российским банкам выкупить у нерезидентов суверенные евробонды на сумму порядка 7 млрд долларов. Месяц назад банки полностью погасили возникшие тогда долги, и ЦБ может «с легкостью» возобновить такую практику в случае расширения санкций на внешний долг России, тем самым повысив его привлекательность для местных банков, считает BofA.

Что касается рынка ОФЗ, то банки смогут, например, перенаправить на госбумаги 2 трлн рублей, которые сейчас лежат на их счетах в ЦБ, прогнозируют эксперты. Это произойдет, если доходность по долгосрочным ОФЗ существенно превысит ключевую ставку (по прогнозу BofA, она составит 8% на конец года).

Если сценарий «черного лебедя» все же реализуется, рубль станет основным активом, который «заплатит за все», сказал журналистам на презентации доклада главный экономист банка по России и СНГ Владимир Осаковский. Хотя если политическое давление не будет сопровождаться падением цен на нефть, ослабление российской валюты будет не таким глубоким, отметил аналитик.

В основном сценарии BofA, который не предусматривает расширения санкций, доллар в следующем году в среднем будет стоить 63 рубля при нефти по 55 долларов.

Расширение западных санкций будет волновать рынок примерно до января, полагают аналитики, когда Минфин США должен будет представить конгрессу отчет о последствиях введения новых ограничений. Именно в рамках него и рассматривается запрет на вложения в российские госбумаги резидентам США. Включение в доклад не означает, что эти санкции будут введены.