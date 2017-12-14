Размер капитала брокеров, дилеров, доверительных управляющих и форекс-дилеров должен зависеть от принимаемых ими рисков: чем выше риск, тем больше капитал. Такой подход заложен в указании, утвержденном Банком России и направленном на регистрацию в Минюст.

Документ определяет порядок расчета показателя достаточности капитала профессиональных участников рынка ценных бумаг. Значение норматива, который профучастники будут рассчитывать по установленной в указании форме и представлять в Банк России ежемесячно, не может быть ниже определенного уровня. Предполагается, что, соблюдая норматив, они смогут в случае реализации рисков покрыть убытки из собственного капитала.

«Такой подход позволяет обеспечить большую стабильность как финансового рынка в целом, так и его ключевых игроков, а при уходе профучастника с рынка — минимизировать негативные последствия этого события, в том числе и для клиентов», — поясняют в Центробанке.

Планируется, что указание вступит в силу 31 мая 2018 года.

Конкретное значение норматива достаточности капитала будет установлено позже по результатам тестового периода на основании пробных расчетов. В последующем профессиональные участники должны будут поддерживать значение показателя достаточности капитала на уровне не ниже установленного Банком России.



Если у участников рынка возникнут вопросы относительно норм указания, они могут направить их в свою саморегулируемую организацию и через нее получить разъяснения регулятора.