Сбербанк России на текущий момент достиг большинства целей, заявленных в стратегии его развития на 2014—2018 годы. Таким образом, стратегия исполнена на год раньше от запланированного времени. Об этом сообщил на «Дне инвестора Сбербанка» президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф.



«Никто себе не мог представить, что в течение двух лет мы придем к достижению основных параметров, которых мы обещали достичь за три года, и что мир так изменится, что нам придется полностью поменять наши риск-модели», — сказал Греф.

Среди задач, которые пока не удалось решить в полной мере в рамках текущей стратегии, он выделил скорость и гибкость в разработке продуктов и донесении их до клиентов Сбербанка, задачи, связанные с полной диджитализацией банка, а также построение новой платформы, которое идет уже несколько лет.

«Мы начали разработку нашей новой платформы в 2014 году. Раньше начать было невозможно — не было базы для ее разработки, мы не могли понять, что нам предстоит сделать еще одну гигантскую работу над собой, — считает глава Сбербанка. — Я искренне считаю, что, сделав нашу платформу централизованной, мы пойдем дальше. Но централизация несет в себе большое количество рисков, что выразилось у нас в большом количестве сбоев».