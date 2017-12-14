Если решение об увеличении пенсионного возраста будет принято, то это будет происходить постепенно, сказал президент РФ Владимир Путин.

«Я не скажу об окончательных решениях, они не готовы. Те, кто выступает за повышение пенсионного возраста, о чем говорят? Что планка выхода на пенсию была обозначена в 30-е годы прошлого века. Когда планка задавалась 55 лет для женщин и 60 лет лет для мужчин, тогда продолжительность жизни была примерно такая же, как это ни странно. Все страны, которые нас окружают, приняли решение о повышении пенсионного возраста, не сделали это только мы. О чем еще говорят сторонники повышения? О том, что количество работающих будет сокращаться, а количество вышедших на пенсию будет увеличиться. Это не значит, что государство будет не в состоянии выплачивать пенсию, но доходы пенсионеров будут заморожены и с учетом инфляции будут сокращаться, так говорят сторонники повышения», — отметил Путин.

Он также сказал, что сейчас «женщины в 55 лет рожают, и дай Бог им здоровья».



Кроме того, глава государства привел аргументы против повышения пенсионного возраста, которые касаются инновационного развития экономик.

«Говорят, что если мы перенесем возраст выхода на пенсию, то куда девать этих людей, которые высвободятся? Есть и другие соображения, и надо все это просчитать, к чему это приведет. При любом варианте это не коснется тех, кто уже вышел на пенсию, и совершенно точно, что это не должно быть шоковым решением. Это должно быть постепенно и мягко или через полгода, или через год. Хочу подчеркнуть, что никакого окончательного решения не принято. Такие решения не могут приниматься кулуарно. Это должно происходить открыто с представителями общественности и парламента», — указал он.