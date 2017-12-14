Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф считает главными конкурентами кредитных организаций технологические компании. Об этом он заявил в ходе «Дня инвестора Сбербанка».



«Наш маяк — это технологические компании. И они — наши главные конкуренты. Мы должны найти в себе мужество мерить свои показатели, скорость своего движения с ними, — считает Греф. — Нам нельзя почивать на лаврах и говорить: «Ах, мы такие большие и такие же медленные, как все остальные банки». Банки плачут по поводу того, что в Силиконовой долине едят их завтрак каждый день. Мы не хотим присоединяться к плачущим по этому поводу, мы хотим есть завтрак тех, кто ест завтрак у других банков. Это наша ключевая амбиция».

По мнению Грефа, финансовые результаты, которые показывает Сбербанк последние три года, делают его не только банком, но и отчасти технологической компанией.

«Мы не можем продолжать оставаться только банком, оставаться в предыдущей парадигме, — уверен глава Сбербанка. — Мы поставили перед собой задачу: достижение нового уровня конкурентоспособности, позволяющего нам конкурировать с технологическими компаниями, при этом оставаясь лучшим банком для наших клиентов».

Для выполнения этого плана Сбербанк ставит перед собой несколько задач. Во-первых, сохранить и увеличить масштаб своего бизнеса, прибыльности и эффективности. «Они достаточно впечатляют», — считает Греф.

«При этом нам нужно достичь гибкости, скорости, клиентоориентированности, которые сегодня есть у технологических компаний и стартапов. Это все должно базироваться на принципиально новых технологиях и новых людях, которых мы должны у себя растить. Мы должны построить фабрику по выращиванию таких людей у себя», — сказал глава Сбербанка.