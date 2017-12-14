«ВымпелКом» (бренд «Билайн») с 14 декабря меняет условия внутреннего роуминга для абонентов — физических лиц всех тарифных планов. Об этом оператор сообщил на своем сайте.

При нахождении в Крыму и Севастополе и в поездках по России стоимость всех входящих звонков, а также исходящих звонков и СМС на российские номера составит 2 рубля за минуту или сообщение.

Интернет будет предоставляться по той же цене — 2 рубля за 1 Мб трафика; после первых трех Мб за сутки будет подключаться пакет 110 Мб за 200 рублей. Также на тарифах с предоплатной системой начнет действовать опция «Хайвей», ранее доступная только в домашнем регионе (предложение не распространяется на Чукотский автономный округ и на тарифы линейки «ВСЕ!»).

Напомним, ФАС в августе предписала операторам «большой четверки» до 15 декабря исполнить предупреждение службы в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России, что фактически означает его отмену. Глава ФАС Игорь Артемьев в конце сентября заявлял, что диалог с операторами «большой четверки» относительно отмены роуминга в России идет конструктивно и продолжится в ближайшие месяцы.