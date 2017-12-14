Министерство сельского хозяйства РФ включило МСП Банк в список уполномоченных банков для льготного кредитования сельхозпредприятий. Об этом в четверг сообщили в финучреждении.

В соответствии со вступившим в силу в 2017 году новым порядком субсидирования кредитования агропредприятий компенсация части процентной ставки по кредитам будет предоставляться напрямую уполномоченным кредитным организациям. Благодаря этому нововведению МСП Банк как один из уполномоченных банков сможет выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых, а сам процесс получения субсидий существенно упростится.

«Статус уполномоченного банка Минсельхоза означает для нас появление дополнительных инструментов для поддержки малого и среднего бизнеса: мы сможем предложить аграриям финансирование по ставке до 5% годовых и график погашения кредита с учетом сезонности деятельности. Кроме того, наше присутствие в регионах расширяется, МСП Банк становится ближе и доступнее для предпринимателей», — прокомментировал председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов.



В кредитной организации подчеркивают, что она постоянно работает над расширением возможностей для своих клиентов из агросектора. Так, разработана специальная линейка кредитных продуктов для сельскохозяйственных кооперативов для краткосрочного кредитования (до 10 млн рублей), поддержки экспорта (до 500 млн рублей), а также на инвестиционные цели для развития агропарков и сельскохозяйственных оптово-распределительных центров (до 500 млн рублей). Кроме того, банк предоставляет финансирование компаниям АПК в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.