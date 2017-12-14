Президенту США Дональду Трампу не дают улучшить отношения с Москвой, но отношения между странами все равно будут нормализованы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.



«Я надеюсь, что мы будем развиваться, преодолевать общие угрозы, решать экологические вопросы, преодолевать кризисы в различных регионах мира. Мне не хочется давать оценку Дональду Трампу, но мы видим достижения в росте экономики и рынков США», — сказал Путин.

«Все это придумано людьми, которые находятся в оппозиции к Трампу, чтобы придать его работе нелегитимный характер. Для меня это странно, это делается как будто без понимания того, что люди наносят ущерб внутриполитическому состоянию страны. Это значит, что они без уважения относятся к избирателям, которые за него проголосовали», — прокомментировал Путин вопрос журналиста по поводу обвинений во вмешательстве России в американские выборы.