Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что показатель ROE российских банков (отношение чистой прибыли к собственному капиталу), определяющий эффективность их работы, имеет устойчивую тенденцию к снижению.



«Мы видим, что наше ROE и в принципе ROE банков имеет устойчивую тенденцию к снижению. И не видим ни одного способа, как это ROE вернуть на обратную траекторию. Скорее траектория будет и дальше идти вниз», — сказал Греф на «Дне инвестора Сбербанка».

При этом он отметил, что за последние годы уровень ROE Сбербанка находился на отметке 18%.

«За десятилетний период мы сумели провести всю нашу махину, весь наш «авианосец» с ROE 18%. Напомню, что этот период времени был периодом шоков», — указал Греф, имея в виду два экономических кризиса, которые пришлись на 2007—2009 и 2014—2015 годы.

Согласно новой стратегии Сбербанка, к 2020 году его ROE будет находиться у отметки 20%.