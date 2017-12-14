Политика Центробанка по таргетированию инфляции нацелена на то, чтобы экономика России вызывала интерес у инвесторов, сказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе своей пресс-конференции.



«Таргетирование инфляции — это правильный процесс, если мы хотим, чтобы экономика была здоровой и вызывала интерес со стороны инвесторов», — сказал он.

Путин также ответил на прозвучавшие слова о том, что бизнес критикует ЦБ за недоступность кредитных ресурсов.

«Можно ли понять критику со стороны бизнеса? Можно понять, конечно. Бизнесу хочется получить больше кредитов и по более низкой ставке. Главное, чтобы в экономике не возникло мыльных пузырей, когда получают много дешевых денег и вкладывают их в малоперспективные предприятия», — отметил президент.

Он подчеркнул, что если в прошлом году Центробанк дважды снижал ключевую ставку, то в этом году она снижалась пять раз, что привело также к снижению ставок по кредитам, в том числе для малого и среднего бизнеса. Путин напомнил о решении ввести разделение на банки с универсальной и базовой лицензией. «Предполагается, что именно банки с базовой лицензией будут активно работать с малым и средним бизнесом», — добавил он.