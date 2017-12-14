Оздоровление финансовой системы, которое проводит Центробанк, необходимо продолжать. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе своей пресс-конференции.



«Надо оздоровлять финансовую систему в интересах клиентов. Это чрезвычайно важная вещь, чтобы в условиях колебаний в экономике клиенты банков не сталкивались с неразрешимыми проблемами», — считает он.

Путин отметил, что позитивно оценил создание Фонда санации кредитных организаций. На критику в адрес ЦБ он ответил: «Я слышу эту критику в адрес Центробанка, что Центробанк огосударствливает банковскую систему. Но у нас сейчас 521 банк, а кредитных учреждений еще больше. Кроме того, ЦБ нам говорит, что если что-то забирает, то с целью дальнейшей приватизации».