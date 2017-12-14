До конца 2018 года в России не будет роста налогов, однако как может измениться эта ситуация после 2019 года, пока неизвестно. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.



«В том, что растет нагрузка налогового характера, — это правда. Я уже давал задание провести анализ по регионам. В будущем нужно создать условия для того, чтобы не дать роста фискальной нагрузки. Налоги до конца 2018 года расти не будут. И в целом по основным налогам это выдерживается. Начиная с 2019 года мы наметили основные направления развития, но необходимо найти источники. И, конечно, мы сейчас напряженно думаем о том, какие это будут источники. Что нужно настроить в налоговой системе, чтобы облегчить нагрузку на те отрасли, которые мы хотим развивать усиленными быстрыми темпами», — рассказал он.

«Сейчас об этом еще рано говорить, но решение точно будет принято публично, а не кулуарно и после консультаций с бизнесом», — заявил Путин.

По его мнению, налоговую задолженность физлиц — больше 41 млрд рублей — нужно списать без обращения в налоговые инспекции, то же касается и малого бизнеса. «Нужно выстроить систему таким образом, чтобы налогоплательщики не боялись обратиться в налоговую инспекцию, даже если просрочили платеж», — подытожил он.

«Есть еще так называемые «условные доходы». Скажем, банки кого-то освобождают от выплаты кредитов. По законодательству — это условный доход, который облагается налогом. Надо это списать. Это бессмысленная абсолютно вещь, которая мешает экономике и на людей накладывает несправедливую налоговую нагрузку», — отметил Путин.

«Люди по всей стране должны жить в одинаковых условиях. Поэтому справедливо должно быть перераспределение от 12 регионов-доноров в пользу остальных. Кредитные задолженности почти всех регионов будут реструктурированы на семь лет под 5%», — сообщил глава государства.

