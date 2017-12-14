Банк России впервые произвел оценку качества функционирования ценового центра. Качество функционирования Ценового центра НРД, прошедшего процедуру оценки на добровольной основе, признано удовлетворительным, свидетельствуют материалы Центробанка.

Как напоминает регулятор, ценовой центр — это организация, которая осуществляет деятельность по определению стоимости финансовых инструментов, информация о которой может использоваться участниками рынка наряду с другими существующими источниками, а также способами и методами определения стоимости финансовых инструментов.

«По результатам рассмотрения ходатайства об оценке качества функционирования Ценового центра НРД при определении стоимости рублевых облигаций, перечень которых ограничен сферой применения методики определения стоимости рублевых облигаций в версии от 1 декабря 2017 года, и комплекта документов к нему Банк России признал качество функционирования Ценового центра НРД (в части документов, процессов и программного кода) удовлетворительным, руководствуясь критериями, указанными в информационном письме Банка России от 29 марта 2016 года № ИН-06-51/15 «Об оценке качества функционирования ценовых центров», — сообщает пресс-служба ЦБ.

Уточняется, что оценка Банком России качества функционирования ценового центра ограничена анализом следующих характеристик:

наличия у ценового центра процедур, направленных на предотвращение злоупотреблений в процессе определения стоимости финансовых инструментов;

соответствия результатов моделирования стоимости финансовых инструментов представленной методике определения стоимости финансовых инструментов;

непрерывности и прозрачности деятельности ценового центра в части определения стоимости финансовых инструментов;

организации работы с жалобами и предложениями пользователей оценок ценового центра;

достоверности и качества источников информации, используемой для определения стоимости финансовых инструментов.

В сообщении пресс-службы ЦБ подчеркивается, что информация о признании качества функционирования ценового центра удовлетворительным не является рекомендацией и (или) побуждением к использованию услуг ценового центра и не устанавливает обязательность использования таких услуг. Информация ценового центра о стоимости финансовых инструментов не является отчетом об оценке объекта оценки и не заменяет его в случаях, когда проведение оценки объектов оценки является обязательным в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, информация о признании качества функционирования ценового центра удовлетворительным не является подтверждением адекватности методики, а также соответствия расчетной стоимости финансовых инструментов ее справедливому значению.