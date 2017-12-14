ЦБ установил официальные курсы валют на 15 декабря. Курс доллара понизился на 43,64 копейки, составив 58,7082 рубля (59,1446 рубля на 14 декабря). Курс евро уменьшился на 6,05 копейки, до 69,4048 рубля (69,4653 рубля на 14 декабря).



Для отечественной валюты вчерашний день был крайне благоприятен, констатируют аналитики Нордеа Банка. Общий позитивный фон для валют развивающихся рынков, укрепившихся на фоне слабого доллара, был усилен некоторыми внутренними факторами, отмечают они.

«Поддержку рублю оказали спрос на российскую валюту в преддверии пятничных налоговых выплат (страховые взносы) и удачное размещение ОФЗ», — говорится в аналитическом обзоре.

Напомним, в конце недели стартует налоговый период текущего месяца — уплатой страховых взносов. Объем основных налоговых выплат в текущем месяце оценивается на уровне 1,6—1,8 трлн рублей. Кроме того, накануне Минфин проводил размещение ОФЗ на 40 млрд рублей. Аукционы прошли весьма успешно: оба выпуска были полностью размещены, спрос превысил предложенный объем в два раза.

Ключевым событием сегодняшнего дня остается заседание ЕЦБ и пресс-конференция Марио Драги (16:30 мск), что может поддержать рубль в паре с евро.

«Высока вероятность того, что прозвучит предложение о наращивании доли корпоративных облигаций в программе покупок активов ЕЦБ, чтобы в дальнейшем дать последнему больше пространства для продолжения стимулирующей монетарной политики после сентября 2018 года», — поясняют эксперты.

На этом фоне аналитики ожидают умеренного ослабления евро.