Тройка-Д Банк запустил программу «Рефинансирование», которая позволяет заемщикам погасить до пяти кредитов сторонних банков, включая потребительские кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку.



При заключении договора процентная ставка составляет 22,5% годовых, а после подтверждения целевого использования средств снижается до 13,9—18,9% годовых в зависимости от срока кредита и наличия просрочек по рефинансируемым займам.

Денежные средства в размере от 50 тыс. до 1 млн рублей выдаются на срок от 13 месяцев до пяти лет без залога и поручительства. Личное страхование не требуется и не влияет на размер процентной ставки.

«Для подачи заявки клиенту необходимо представить паспорт, копию трудовой книжки, справку 2-НДФЛ, а также документы по рефинансируемым договорам. Решение о выдаче кредита принимается банком в течение трех рабочих дней и действует один месяц», — уточняет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.