Тройка-Д Банк запустил программу «Рефинансирование», которая позволяет заемщикам погасить до пяти кредитов сторонних банков, включая потребительские кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку.
При заключении договора процентная ставка составляет 22,5% годовых, а после подтверждения целевого использования средств снижается до 13,9—18,9% годовых в зависимости от срока кредита и наличия просрочек по рефинансируемым займам.
Денежные средства в размере от 50 тыс. до 1 млн рублей выдаются на срок от 13 месяцев до пяти лет без залога и поручительства. Личное страхование не требуется и не влияет на размер процентной ставки.
«Для подачи заявки клиенту необходимо представить паспорт, копию трудовой книжки, справку 2-НДФЛ, а также документы по рефинансируемым договорам. Решение о выдаче кредита принимается банком в течение трех рабочих дней и действует один месяц», — уточняет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.
АО «Тройка-Д Банк» — небольшой по размеру активов столичный банк, ранее входивший в финансовую группу «Тройка Диалог». Основным направлением деятельности фининститута остается кредитование корпоративных клиентов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, однако банк также активно развивает розничное направление. Вклады населения за последние годы стали крупнейшим источником пассивов кредитной организации.
На текущий момент единственным акционером банка выступает председатель совета директоров Жомарт Ертаев, контролирующий 95% акций через АО «Управляющая компания «НИК Развитие» и 5% акций — напрямую.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 12,33 млрд рублей (199-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,11 млрд, кредитный портфель — 5,00 млрд, обязательства перед населением — 7,44 млрд.