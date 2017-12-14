К 2020 году чистая прибыль Сбербанка составит порядка 1 трлн рублей, заявил президент — председатель правления кредитной организации Герман Греф на «Дне инвестора Сбербанка».
При этом планируется, что активы Сбербанка к этому времени составят порядка 33 трлн рублей.
Согласно прогнозам Сбербанка, наметившаяся тенденция снижения процентных ставок и низкие ожидаемые темпы роста экономики будут оказывать давление на чистую процентную маржу группы.
«Тем не менее главным источником роста прибыли будет по-прежнему оставаться чистый процентный доход, где снижение маржи компенсируется ростом активов в среднем примерно на 8% ежегодно. При этом нашим долгосрочным фокусом является устойчивый рост комиссионного дохода», — говорится в презентации новой стратегии Сбербанка.
По словам Грефа, перед банком также поставлена «тяжелейшая задача»: достичь показателя cost to income на уровне 30%.
«В ближайшие три года мы планируем достичь беспрецедентной для нашего банка эффективности расходов. Наша цель — снизить отношение операционных доходов к чистому операционному доходу (CIR) до уровня, близкого к 30%», — отмечается в презентации.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.