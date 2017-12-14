К 2020 году 95% консультаций в отделениях Сбербанка будут предоставляться на основе психотипа клиента. Об этом рассказал первый зампред Сбербанка Максим Полетаев, выступая в Лондоне на «Дне инвестора».

«Фабрика знаний» Сбербанка строится на массовой персонализации клиентов. «Мы должны знать, кто он (клиент. — Прим. ред.), что и где ему предложить, когда предложить и на каком языке. Нам важно знать о клиенте не то, что у него 100 тысяч рублей на счету, а то, что он студент МГУ, увлекающийся сноубордом», — пояснил Полетаев.

У Сбербанка в России 110 млн клиентов — физических лиц, 2 млн клиентов — юридических лиц. «Каждый месяц в наши филиалы заходят 60 миллионов клиентов. Все взрослое население России проходит через наши филиалы меньше чем за два месяца, 13 миллионов человек заходят в наш «Сбербанк Онлайн». И у каждого клиента есть свои потребности и свои желания», — рассказал первый зампред Сбербанка.

Единый профиль клиента включает в себя не только финансовые данные, но увлечения и интересы, коммуникации в соцсетях, каналы продаж, которые использует клиент, и т. д. «Мы стали разрабатывать индивидуальное предложение для клиента исходя из модели его поведения», — подчеркнул Полетаев.

В Сбербанке рассчитывают, что уже в 2020 году смогут предлагать максимально персонализированные продукты и услуги каждому своему клиенту.