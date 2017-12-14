Столичный филиал «МегаФона» обеспечил все тоннели Кольцевой линии Московского метрополитена связью формата 4G/LTE. Стабильный сигнал позволит абонентам продолжать общение, не только спустившись в метро, но и находясь в тоннеле между станциями Кольцевой линии, говорится в сообщении компании.



«Теперь можно не прерывать интернет-сессию, покидая платформу, а продолжать смотреть видео, общаться в социальных сетях или планировать дальнейший маршрут через приложения в своем смартфоне даже в тоннеле. Работы завершены, испытания показали средние скорости порядка 10—20 Мбит/с. В планах на следующий год — повысить скорости до 100 Мбит/с», — комментирует директор столичного филиала «МегаФона» Алексей Семенов.

По статистике оператора, более 70% клиентов пользуются смартфонами и другими мобильными устройствами в метро, причем наиболее востребован именно мобильный Интернет. За последние четыре года трафик в подземке вырос в четыре раза.

Сегодня ежедневно абоненты сети «МегаФона» в московском метро принимают и отправляют около 8,5 Тб данных. А на станциях с самым большим объемом трафика — «Курской», «Чеховской» и «Арбатской» — более 70% трафика проходит в сети 4G.

На текущий момент покрытие 2G/3G «МегаФона» есть на всех подземных и наземных станциях метрополитена. Сетью 4G обеспечено 77% подземных станций.