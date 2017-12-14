Новая стратегия Сбербанка России предусматривает три приоритетные сферы, рассказал на «Дне инвестора Сбербанка» президент — председатель правления кредитной организации Герман Греф.

Первый приоритет: лучший клиентский опыт и экосистема предусматривают строительство единой масштабной экосистемы на основе технологического лидерства и профессионализма сотрудников.

Создание вокруг клиента Сбербанка экосистемы в том числе подразумевает наращивание количества каналов по предоставлению финансовых продуктов, причем не только банковских, но и всех видов финансовых продуктов. «Это наш домашний рынок, мы это должны делать лучше всех, — уверен глава Сбербанка. — Мы хотим иметь атакующую (конкурентов) стратегию».

Второй приоритет — технологическое лидерство Сбербанка на рынке. Оно включает в себя надежность и эффективность работы банка, создание новой платформы, обеспечение безопасности для клиентов, позиционирование Сбербанка как компании, управляемой с помощью данных и алгоритмов (data-driven company), и постоянное внедрение инноваций.

Третий приоритет — люди нового качества в эффективных командах. Имеется в виду новая система мотивации и обучения сотрудников Сбербанка, новые навыки и компетенции существующих работников банка, подход к управлению персоналом «команды вместо иерархии», а также усовершенствование HR-культуры.

«Нам предстоит закончить технологическую трансформацию нашего текущего финансового бизнеса, поддерживая при этом функциональность и надежность существующих IT-систем, завершить создание новой платформы и перевести на нее весь бизнес. Нам также нужно построить основу экосистемы в нефинансовых отраслях», — говорится в новой стратегии Сбербанка.