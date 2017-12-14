В неявке главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина в суд нет нарушения закона, но он мог бы публично повторить свои показания. Об этом сказал глава государства Владимир Путин, отвечая журналисту на вопрос, существуют ли в стране разные правовые реальности.



«Согласен с тем, что проблем достаточно, но не могу согласиться с тем, что мы живем в разных правовых реальностях. Что касается Сечина и его неявки в суд, то если есть нарушение закона, то закон должен отреагировать на это», — заявил Путин.

«Я интересовался, так как видел реакцию общественности на этот счет. Закон ничем не нарушен, так как следствие полагает, что собрано достаточно материалов. Но я не могу не согласиться, что мог бы и прийти в суд. Мог бы и повторить то, что излагал в ходе следствия», — отметил президент.



Суд четыре раза вызывал Сечина на слушания по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, и каждый раз глава «Роснефти» не являлся на заседание.