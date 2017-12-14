Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что время классического банкинга прошло. Для того чтобы быть востребованным, современному банку нужно совмещать в себе функции банка, финтех-компании и вообще любой компании, которой его хочет видеть клиент. Такое мнение он выразил на «Дне инвестора Сбербанка».

«Я не верю в банки. Если вы мне скажете, что нужно строить банк, тогда это не я и это не наша команда, — заявил Греф. — Я не верю в банкинг. Я думаю, что банкинг будет лишь одним из (форм-факторов деятельности банка. — Прим. ред.)».

Он предупредил, что на пятки банкам наступают финтех-компании, которые довольно быстро могут освоить банковские услуги. Поэтому сейчас одна из основных задач банков — предсказание и видение того, что клиент захочет на следующем этапе.

«Общество не будет готово платить за неэффективность кому-либо — банкам, ретейлерам, любым другим компаниям. Общество будет покупать самую дешевую и самую качественную услугу. И ее можно будет предоставить в новом мире только тогда, когда ты будешь обладать огромным количеством знаний о клиенте и сможешь предоставить любую универсальную услугу, которая нужна клиенту. Клиент не будет бегать за каждой услугой в каждый супермаркет. Он будет хотеть (получить) здесь и сейчас все, что ему нужно. Поэтому мы говорим, что становимся банком времени: мы хотим экономить время наших клиентов — самый дорогой ресурс, который у них есть», — рассказал Греф.