ФорБанк предлагает кредитным потребительским и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам депозит «Новогодний кооператив».
Срок депозита — 32, 62, 91 день. Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Ставка — 8,7%, 8,8% и 9% годовых соответственно. Выплата процентов — по окончании срока.
«Частичное снятие запрещено. Предусмотрено пополнение в пределах максимальной суммы депозита — 50 миллионов рублей. Досрочного расторжения договора нет», — уточняет ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг Юлия Косецкая.
Предложение действует с 14 декабря по 29 декабря 2017 года.
АО «КБ «ФорБанк» — небольшой по размеру активов московский банк. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов малого и среднего бизнеса, привлечение средств населения во вклады и кредитование физических лиц. Основной источник финансирования деятельности банка — вклады физических лиц.
Бенефициарами банка выступают Елена Канунникова, Сергей Кузнецов (по 9,90%), Павел Корсунов (9,22%), Мария Кирсанова (9,20%), Елена Ваевская (8,02%), Мария Боланович, Александр Зайцев (по 7,91%), Евгений Якимов (7,77%), Игорь Косолапов (7,00%), председатель совета директоров, член правления Сергей Королев (5,82%), Тимур Баткин (5,48%), член совета директоров Юрий Бобровский (5,02%), председатель правления, член совета директоров Станислав Баранов (3,92%), Наталья Калашникова (1,00%) и миноритарии (1,92%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 7,20 млрд рублей (252-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,69 млрд, кредитный портфель — 4,13 млрд, обязательства перед населением — 3,32 млрд.