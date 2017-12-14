АО «КБ «ФорБанк» — небольшой по размеру активов московский банк. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов малого и среднего бизнеса, привлечение средств населения во вклады и кредитование физических лиц. Основной источник финансирования деятельности банка — вклады физических лиц.

Бенефициарами банка выступают Елена Канунникова, Сергей Кузнецов (по 9,90%), Павел Корсунов (9,22%), Мария Кирсанова (9,20%), Елена Ваевская (8,02%), Мария Боланович, Александр Зайцев (по 7,91%), Евгений Якимов (7,77%), Игорь Косолапов (7,00%), председатель совета директоров, член правления Сергей Королев (5,82%), Тимур Баткин (5,48%), член совета директоров Юрий Бобровский (5,02%), председатель правления, член совета директоров Станислав Баранов (3,92%), Наталья Калашникова (1,00%) и миноритарии (1,92%).

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 7,20 млрд рублей (252-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,69 млрд, кредитный портфель — 4,13 млрд, обязательства перед населением — 3,32 млрд.