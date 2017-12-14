Шесть из десяти жителей России — активные клиенты Сбербанка, следует из новой стратегии кредитной организации на 2018—2020 годы.
«На долю Сбербанка приходится треть совокупных банковских активов России, его активными клиентами являются 60% населения. Сбербанк входит в топ-5 крупнейших работодателей России», — значится в стратегии.
Как отмечено в документе, клиентами банка во всем мире являются более 140 млн человек и около 2 млн юридических лиц. За 2014—2017 годы Сбербанку удалось увеличить базу активных розничных клиентов в России на 7,5 млн человек, а количество клиентов-юрлиц за тот же период выросло более чем на 195 тыс.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.