Шесть из десяти жителей России — активные клиенты Сбербанка, следует из новой стратегии кредитной организации на 2018—2020 годы.

«На долю Сбербанка приходится треть совокупных банковских активов России, его активными клиентами являются 60% населения. Сбербанк входит в топ-5 крупнейших работодателей России», — значится в стратегии.

Как отмечено в документе, клиентами банка во всем мире являются более 140 млн человек и около 2 млн юридических лиц. За 2014—2017 годы Сбербанку удалось увеличить базу активных розничных клиентов в России на 7,5 млн человек, а количество клиентов-юрлиц за тот же период выросло более чем на 195 тыс.