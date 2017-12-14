У каждого без исключения топ-менеджера Сбербанка должно быть не менее двух преемников. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф, отвечая в Лондоне на вопросы инвесторов.

«Каждый человек заменяем, поэтому у любого топ-менеджера банка, включая меня, должны быть преемники, — пояснил Греф. — Конечно, как и любая крупная компания, мы уязвимы к массовому оттоку людей топ-уровня. Человеческий ресурс ограничен».

Например, когда в прошлом году «ВЭБ оказался в кризисе и Сергею Горькову пришлось его возглавить, вместе с ним из Сбербанка ушли 55 сотрудников топ-уровня. Впрочем, это изменило траекторию развития Сбербанка», отметил Греф.