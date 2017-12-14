У каждого без исключения топ-менеджера Сбербанка должно быть не менее двух преемников. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф, отвечая в Лондоне на вопросы инвесторов.
«Каждый человек заменяем, поэтому у любого топ-менеджера банка, включая меня, должны быть преемники, — пояснил Греф. — Конечно, как и любая крупная компания, мы уязвимы к массовому оттоку людей топ-уровня. Человеческий ресурс ограничен».
Например, когда в прошлом году «ВЭБ оказался в кризисе и Сергею Горькову пришлось его возглавить, вместе с ним из Сбербанка ушли 55 сотрудников топ-уровня. Впрочем, это изменило траекторию развития Сбербанка», отметил Греф.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.