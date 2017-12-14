В 2013 году время простоя автоматизированных систем (АС) Сбербанка в совокупности доходило до семи часов в год. В 2017-м этот показатель составляет уже менее одного часа в год, а к 2020 году планируется сократить его до нуля. Такие данные содержатся в стратегии Сбербанка на 2018—2020 годы.

Примечательно, что этого эффекта планируется достичь при планомерном росте объема трансакций, проходящих через Сбербанк. С 2013 года количество трансакций выросло с 1 млрд до почти 4 млрд (в 2017-м). В ближайшие годы прогнозируется рост этого показателя до 8 млрд штук к 2020 году.

Согласно документу, еще в прошлом году Сбербанку удалось значительно повысить отказоустойчивость систем: в 2016-м кредитная организация достигла уровня надежности 99,99 для критических АС в режиме 24/7.