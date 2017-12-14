Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал переговоры с компанией Alibaba Group, которые не завершились успехом.



«Иногда двум слонам тяжело вместе станцевать танго, даже если они этого очень хотят», — сказал Греф.



Ранее сообщалось о том, что Сбербанк намерен договориться с Alibaba Group о создании совместного предприятия. Но переговоры не увенчались успехом.

В среду, 13 декабря, пресс-служба Сбербанка сообщила, что кредитная организация подписала обязывающее соглашение с компанией «Яндекс» о создании совместного предприятия. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2018 года после получения необходимых регуляторных разрешений и выполнения формальных условий.

«По условиям обязывающего соглашения, Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на сумму 30 миллиардов рублей (около 500 миллионов долларов). На момент сделки партнеры оценивают все предприятие в 60 миллиардов рублей без учета будущей синергии. «Яндекс» и Сбербанк будут владеть равными долями в компании. 10% акций пойдет на формирование опционного фонда для поощрения сотрудников», — говорилось в сообщении банка.

​Сбербанк и «Яндекс» создают совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркета» «Яндекс» и Сбербанк России подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета». Соответствующее соглашение о намерениях компании заключили 9 августа 2017 года.