Сбербанк будет стремиться в течение трех лет последовательно повышать долю дивидендных выплат в чистой прибыли группы в соответствии с МСФО с текущего уровня до 50%. Об этом говорится в утвержденном на днях набсоветом банка и обнародованном сегодня положении о дивидендной политике.

Уточняется, что наблюдательный совет в рекомендациях общему собранию акционеров банка по размеру дивидендов будет учитывать, помимо наличия и размера чистой прибыли по МСФО, потребность банка в капитале для реализации его стратегии развития с учетом соблюдения как текущих, так и ожидаемых в будущем требований законодательства РФ и Центробанка, локальных регуляторов в странах присутствия, а также рекомендаций Базельского комитета. Ориентиром заявлено достижение к 2020 году и удержание на среднесрочном горизонте показателя достаточности базового капитала группы Сбербанка по «Базелю III» на уровне 12,5% без учета национальной антициклической надбавки РФ.

Также банк будет принимать во внимание состояние экономической конъюнктуры и прочие внутренние и внешние изменения, которые могут оказать существенное негативное влияние в будущем на его операционную деятельность, и намерен соблюдать баланс своих интересов и интересов акционеров.



Комментируя в ходе «Дня инвестора» в Лондоне вопрос выплаты дивидендов Сбербанка, его глава Герман Греф подчеркнул: «Выплата дивидендов — при условии достаточности капитала. В нашей дивидендной политике, которая сегодня опубликована, вы найдете понимание того, как будет расти наш капитал. Мы для себя целевой уровень обозначили в районе 12,5%. Это немного, но, как мы считаем, достаточно, чтобы не быть подверженными кратковременным шокам и не подвергнуть всю финансовую систему страны каким-то геополитическим или макроэкономическим рискам. На наш взгляд, мы можем выйти на этот уровень по итогам 2019 года. На тему 2020 года: если Господь Бог будет с нами и мы выполним все наши планы, мы сможем платить дивиденды 50% и выше».

Как сообщалось, за 2016 год Сбербанком было принято решение выплатить 25% чистой прибыли, что составило 135,5 млрд рублей. Ранее банк называл ориентир по дивидендным выплатам 20% от чистой прибыли по МСФО.



​Сбербанк направит на выплату дивидендов 135,5 млрд рублей Сбербанк планирует направить на выплату дивидендов по итогам 2016 года 135,5 млрд рублей, что в три раза больше по сравнению с предыдущими выплатами, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.