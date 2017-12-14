ВТБ проводит вторичное размещение евробондов Сбербанка, выпущенных до введения санкций — в марте 2014 года. Об этом ТАСС сообщил источник на финансовом рынке.

Бумаги продает сам ВТБ через «ВТБ Капитал».

«Объем продажи составит до 460 миллионов евро, ориентир доходности бумаг — 1,43%», — сообщил источник.

Сбербанк разместил эти евробонды в марте 2014 года на сумму 500 млн евро с доходностью 3,08% годовых. Погашение бумаг состоится в 2019 году.

В июле 2014 года Сбербанк попал под западные санкции, которые не позволяют банку занимать деньги в долларах и евро на срок свыше 90 дней, позже этот срок несколько раз сокращался и сейчас составляет всего 14 дней.





Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.