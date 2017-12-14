Совет управляющих ЕЦБ на заседании в четверг принял решение оставить основные процентные ставки без изменений, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Базовая процентная ставка по основным операциям рефинансирования сохранена на нулевом уровне, предельная ставка по кредитам — на уровне 0,25%, ставка по депозитам — на уровне минус 0,4%.

Регулятор вновь подтвердил, что основные процентные ставки останутся на текущем уровне в течение длительного периода времени, в том числе после окончания программы выкупа активов.

С января 2018 года объем программы будет сокращен до 30 млрд евро в месяц с текущих 60 млрд евро. Программа будет действовать как минимум до сентября следующего года.