Сбербанк в рамках программы по сокращению недвижимости планирует продать около 1 млн квадратных метров недвижимости, сказал глава банка Герман Греф в ходе «Дня инвестора» в Лондоне.

«Мы ставим перед собой амбициозные задачи по сокращению недвижимости, которая нам не нужна. Наша интеллектуальная система управления приводит к тому, что количество уровней управления сокращается и сокращается количество людей, поэтому нам не нужно такое количество недвижимости в регионах. В следующем году мы должны продать около одного миллиона квадратных метров», — пояснил он.