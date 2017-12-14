Сбербанк в рамках программы по сокращению недвижимости планирует продать около 1 млн квадратных метров недвижимости, сказал глава банка Герман Греф в ходе «Дня инвестора» в Лондоне.
«Мы ставим перед собой амбициозные задачи по сокращению недвижимости, которая нам не нужна. Наша интеллектуальная система управления приводит к тому, что количество уровней управления сокращается и сокращается количество людей, поэтому нам не нужно такое количество недвижимости в регионах. В следующем году мы должны продать около одного миллиона квадратных метров», — пояснил он.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.