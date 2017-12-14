В 2018 году после выборов президента можно ожидать активизации экономических реформ. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, отвечая на вопросы в ходе «Дня инвестора» в Лондоне.
«Мы находимся в электоральном цикле, надеемся, что цикл закончится тем, что будут активизированы реформы по всему экономическому фронту», — отметил Греф.
По его словам, если ожидаемые реформы приведут к большему росту ВВП, чем это прогнозируется сейчас, то банк соответственно изменит свои показатели, в том числе в части роста корпоративного кредитования.
«Через год с небольшим мы сможем с большей точностью прогнозировать», — добавил Греф.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.