В 2018 году после выборов президента можно ожидать активизации экономических реформ. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, отвечая на вопросы в ходе «Дня инвестора» в Лондоне.

«Мы находимся в электоральном цикле, надеемся, что цикл закончится тем, что будут активизированы реформы по всему экономическому фронту», — отметил Греф.



По его словам, если ожидаемые реформы приведут к большему росту ВВП, чем это прогнозируется сейчас, то банк соответственно изменит свои показатели, в том числе в части роста корпоративного кредитования.

«Через год с небольшим мы сможем с большей точностью прогнозировать», — добавил Греф.