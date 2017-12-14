Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает новые цены «ВымпелКома» (бренд «Билайн») на услуги в национальном роуминге, в том числе в Крыму и Севастополе, экономически обоснованными. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.



«Мы считаем эти тарифы экономически обоснованными, максимально приближенными к тарифам в домашнем регионе. Полагаем, что последующие действия других операторов связи приведут к тому, что условия конкуренции заставят чувствовать себя граждан в отдаленных регионах страны комфортно, точно так же, как они ощущают себя в домашних регионах», — отметил он.

По словам Голомолзина, произошло «существенное снижение тарифов по услугам голосовой связи примерно в пять раз — с 9,95 до 2 рублей», а также существенное снижение стоимости передачи данных: стоимость СМС уменьшилась примерно в 2,5 раза (с пяти до двух рублей).

«ВымпелКом» с 14 декабря изменил условия внутреннего роуминга для абонентов — физических лиц всех тарифных планов. При нахождении в Крыму и Севастополе и в поездках по России стоимость всех входящих звонков, а также исходящих звонков и СМС на российские номера составит 2 рубля за минуту или сообщение. Интернет будет предоставляться по той же цене — 2 рубля за 1 Мб трафика; после первых трех Мб за сутки будет подключаться пакет 110 Мб за 200 рублей.

Напомним, ФАС в августе предписала операторам «большой четверки» до 15 декабря исполнить предупреждение службы в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России, что фактически означает его отмену. Глава ФАС Игорь Артемьев в конце сентября заявлял, что диалог с операторами «большой четверки» относительно отмены роуминга в России идет конструктивно и продолжится в ближайшие месяцы.