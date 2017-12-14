Выплата дивидендов в том объеме, в котором требуют основные акционеры Сбербанка, может поставить под угрозу развитие кредитной организации. Об этом заявил в четверг в ходе дня инвестора в Лондоне глава банка Герман Греф.

«Мы очень сильно разбаловали и акционеров, и стоящую за ним фискальную структуру. С нами нет никаких проблем — никто не заботится, что нас надо спасать или закачивать капитал. Мы всегда платим дивиденды, и мы стали заложниками этой ситуации», — сказал он.

По мнению топ-менеджера, выплата 50-процентных дивидендов поставит банк в невыгодную позицию. По его словам, акционеры, получив разовые дивиденды, рискуют остановить рост банка. «И при нашем влиянии на экономику вы получите удар по росту ВВП и сломаете хорошо работающую машину, поставив нас в невыгодную позицию», — предупредил Греф. «В последнем письме нам было сказано, что позицию 50% на дивиденды разделяют все акционеры. Но это не так», — отметил он.

Сбербанк утвердил на днях и обнародовал в четверг новую дивидендную политику, предусматривающую последовательное повышение в течение трех лет доли дивидендов в чистой прибыли группы по МСФО до 50% (ранее банк называл ориентиром 20%, за 2016 год выплатил 25%). При этом в документе уточняется, что набсовет в своих рекомендациях по размеру дивидендов будет учитывать потребность банка в капитале для реализации его стратегии развития и необходимость соблюдения баланса интересов банка и его акционеров.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что решение о выплате банком повышенных дивидендов было принято на фоне давления со стороны правительства России. По словам собеседника информагентства, это необходимо для наполнения бюджета, ведь Сбербанк — крупнейшая по капитализации российская компания.



В начале декабря этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о перечислении в бюджет дивидендов, полученных Центробанком от Сбербанка (Банку России принадлежит более 52% акций «Сбера»).

​Путин подписал закон о перечислении в бюджет полученных ЦБ от Сбербанка дивидендов ЦБ до 1 августа 2018 года перечислит в бюджет полученные от Сбербанка России дивиденды за текущий год. Соответствующий закон подписал во вторник президент РФ Владимир Путин.