Объем средств, привлеченных Бинбанком от частных лиц, увеличился за ноябрь на 8 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в пресс-службе банка.

При этом размер срочных депозитов физических лиц вырос на 6 млрд рублей, а остатки на текущих счетах увеличились на 2 млрд рублей. Таким образом, на 1 декабря общий объем средств от физических лиц составил 483,9 млрд рублей.

Что касается валюты размещения, то подавляющее большинство вкладчиков предпочитает рублевые депозиты. Доля валютных вкладов сегодня составляет порядка 12% от всего объема, сообщили в пресс-службе. В декабре динамика по средствам частных лиц также демонстрирует рост. С начала декабря общий размер вложенных средств увеличился на 2,3 млрд рублей.

21 сентября 2017 года был начат процесс санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора. Ранее сообщалось, что в рамках процедуры санации основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов переводит акции всех своих небанковских активов на баланс Рост Банка (входит в периметр санации). Их суммарная стоимость оценивается в 70 млрд рублей. Кроме того, Бинбанк списал свои субординированные обязательства перед владельцами банка в размере 226 млн долларов и перед АСВ в размере 18,4 млрд рублей.

30 ноября внеочередное собрание акционеров Бинбанка приняло решение использовать нераспределенную прибыль (17,6 млрд рублей) и эмиссионный доход (25,3 млрд рублей) для покрытия убытков банка.

Следующее внеочередное собрание акционеров состоится 27 декабря 2017 года. На нем будет утвержден новый состав совета директоров Бинбанка. В списке кандидатов — Микаил Шишханов, Анжелика Аншакова, Александр Лукин, Кирилл Любенцов, Сергей Марьин, Александр Филатов и Анатолий Ефремов. Все они, кроме Ефремова, входят в нынешний состав.