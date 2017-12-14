Президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф уверен, что клиенты банков становится все менее лояльны к брендам, что представляет угрозу для банковского сектора. Об этом он заявил в ходе Дня инвестора в Лондоне.

«Мы (банки. — Прим. ред.) недооцениваем поведение клиентов. Клиенты все меньше и меньше становятся лояльными к брендам. И они побегут туда, где им предложат лучшие условия. Для нас это угроза. Мы должны меняться быстрее клиентских предпочтений», — считает Греф.