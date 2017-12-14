Президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф уверен, что клиенты банков становится все менее лояльны к брендам, что представляет угрозу для банковского сектора. Об этом он заявил в ходе Дня инвестора в Лондоне.
«Мы (банки. — Прим. ред.) недооцениваем поведение клиентов. Клиенты все меньше и меньше становятся лояльными к брендам. И они побегут туда, где им предложат лучшие условия. Для нас это угроза. Мы должны меняться быстрее клиентских предпочтений», — считает Греф.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.