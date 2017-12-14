Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что в современном мире продукты возглавляемого им банка должны быть самыми дешевыми на рынке, так как нынешний клиент гонится за ценой. Такое мнение он выразил на «Дне инвестора» в Лондоне.

«Мы боремся за милисекунды. Потому что хотим иметь такие вещи, как динамический прайсинг не только внутри всей продуктовой линейки Сбербанка как банка, но и вокруг всей нашей экосистемы, — сказал Греф. — Потому что клиент будет выбирать то, что дешевле. Будут посредники, в том числе искусственный интеллект, который поможет клиенту выбрать самый дешевый вариант. Поэтому наш продукт должен быть самым дешевым. И не за счет компрессии маржи, а за счет того, что мы сможем предоставлять огромное количество добавленной стоимости вокруг клиента по очень низкой цене и научимся это считать при предоставлении каждого продукта. Это (и есть) милисекунды».