Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте британского регулятора в четверг.

При этом английский Центробанк оставил без изменений объем программы покупки активов (435 млрд фунтов стерлингов) и объем покупки корпоративных облигаций (10 млрд фунтов).

Решения регулятора совпали с ожиданиями рынка.