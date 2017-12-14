Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте британского регулятора в четверг.
При этом английский Центробанк оставил без изменений объем программы покупки активов (435 млрд фунтов стерлингов) и объем покупки корпоративных облигаций (10 млрд фунтов).
Решения регулятора совпали с ожиданиями рынка.
Банк Англии повысил ставку впервые за десять лет
Банк Англии решил повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 0,5% годовых, следует из релиза регулятора. Повышение ставки произошло впервые за десять лет.
Банк Англии решил повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 0,5% годовых, следует из релиза регулятора. Повышение ставки произошло впервые за десять лет.