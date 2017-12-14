Центробанк РФ готовит к объединению пенсионные фонды, вошедшие в «ФК Открытие»: «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ «Электроэнергетики» и НПФ РГС, сообщили Reuters три источника, близкие к руководству двух фондов и к банку «ФК Открытие».

Объединенный фонд станет лидером на рынке пенсионных накоплений, поскольку по состоянию на 30 сентября в нем будет аккумулировано более 519 млрд рублей от 7,7 млн клиентов, следует из данных ЦБ. Он опередит по объему накоплений НПФ Сбербанка, у которого 429,5 млрд рублей обязательных пенсионных накоплений.

Один из источников Reuters сказал, что предварительное решение было принято около месяца назад, однако этим будет заниматься новая команда менеджеров группы «Открытие» под руководством Михаила Задорнова.

Представитель ЦБ отказался от комментариев, представитель «ФК Открытие» обещал предоставить комментарии позднее.

«Открытие Холдинг» — бывший акционер «ФК Открытие» — начал скупать пенсионные фонды в 2011—2012 годах. НПФ РГС вошел в группу «Открытие» вместе со страховой компанией «Росгосстрах», которую холдинг контролировал с начала 2016 года.

Опорный банк корпорации — банк «ФК Открытие» — был санирован Центробанком 29 августа вместе со страховщиком и тремя пенсионными фондами. На покрытие их убытков ЦБ придется потратить минимум 456,2 млрд рублей.