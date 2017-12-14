Департамент корпоративных отношений Банка России 14 декабря зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Московского Индустриального Банка, размещенных путем открытой подписки (индивидуальный государственный регистрационный номер 10300912B002D от 29 декабря 2016 года). Сообщение об этом опубликовано на сайте ЦБ.

В соответствии с представленным банком отчетом об итогах допэмиссии, размещены 15 124 акции дополнительного выпуска номинальной стоимостью 5 рублей за бумагу, общий объем размещенных ценных бумаг по номинальной стоимости — 75 620 рублей.

Согласно материалам МИнБанка на портале раскрытия корпоративной информации, планировалось разместить 80 млн акций вышеуказанного номинала по цене 60 рублей за бумагу, то есть банк рассчитывал увеличить уставный капитал на 400 млн рублей, а общую величину собственных средств — на 4,8 млрд.

Размещение стартовало 20 июля этого года и было завершено 22 октября. На следующий день банк отчитался о размещении 22 015 124 акций, или 27,5189% от подлежавших размещению. Затем было объявлено о приостановлении эмиссии с 27 ноября по решению департамента корпоративных отношений ЦБ (до этого эмиссия несколько раз приостанавливалась в связи с внесением изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг). Несколькими днями позже, 30 ноября, МИнБанк выпустил уведомление о корректировке ранее опубликованной информации, сообщив, что количество фактически размещенных ценных бумаг составило 15 124 штуки, или 0,0189% акций допвыпуска, подлежавших размещению.

Сегодня ЦБ возобновил эмиссию указанных ценных бумаг (отчет о размещении которых сразу же и зарегистрировал).

Таким образом, в соответствии с данными утвержденного ЦБ отчета о допэмиссии акций МИнБанка, размер фактического вливания в капитал кредитной организации составил 907 440 рублей.

Размер уставного капитала банка в настоящий момент превышает 2,195 млрд рублей. Величина собственных средств финучреждения на 1 ноября 2017 года — более 31,437 млрд.



Агентство Fitch в своих обзорах российского банковского сектора неоднократно называло Московский Индустриальный Банк в числе банков, имеющих показатели капитала выше установленных минимумов, но не выполняющих регулятивных требований по надбавкам к капиталу. Это не является основанием для применения к банкам таких мер, как отзыв лицензии, но неспособность выполнить требования по надбавкам к концу квартала может стать причиной ограничений по дивидендным выплатам.

Fitch назвало банки, не соблюдавшие требования по надбавкам к капиталу в октябре Средние показатели достаточности капитала основных банков РФ снизились в октябре на 0,1—0,2 процентного пункта из-за убытков санируемых «Открытия» и Бинбанка, а без учета этих двух банков были стабильными. При этом, как и в предыдущие месяцы, нашлись банки, которые не соблюдали требования с учетом надбавок либо рискуют нарушить их в следующем году, когда такие требования повысятся. Об этом свидетельствуют данные обзора российских банков за десять месяцев 2017 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.