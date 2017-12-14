Сотрудников Сбербанка легко берут на двойные зарплаты в другие кредитные организации, заявил президент — председатель правления «Сбера» Герман Греф.



«Главное — это люди: где взять, как замотивировать, научить, а потом удержать. Нашим людям, которые прошли нашу школу, предлагают легко две зарплаты. Не все могут устоять. Поэтому система мотивации должна быть такой, чтобы не потерять то, во что мы инвестируем деньги и самих себя», — сказал Греф на «Дне инвестора» в Лондоне.



По его мнению, в первую очередь должны меняться руководители, чтобы вслед за ними хотели меняться подчиненные.

«Если команда не будет видеть изменений (в руководстве), никто не изменится, — считает Греф. — Поэтому это еще одна болезненная задачка для всех, кто выступает здесь (на «Дне инвестора». — Прим. ред.), и мы это ощущаем в последние годы. Наше путешествие в Agile говорит о том, что зачастую подобного рода изменения приводят к тому, что мы теряем очень ценных, очень высококвалифицированных людей, которые просто морально не готовы к такой скорости изменений. Мы несем потери. Но есть надежда на то, что со всем этим мы справимся».