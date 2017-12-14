Политика Банка России по оздоровлению финансового рынка учитывает интересы клиентов банков, сообщил РИА Новости глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян, комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина.

Президент РФ на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что оздоровление финансового рынка России, в том числе банков, должно происходить прежде всего в интересах клиентов. Также президент отметил, что политика ЦБ не ведет к огосударствлению банковской системы РФ.

«ЦБ, безусловно, делает акцент на том, что интересы клиентов нужно учитывать, но это не является приоритетом ЦБ. Клиентоориентированность ЦБ вполне адекватно поддерживается и рассматривается как важная задача. Например, институт финансового омбудсмена, который АРБ создала семь лет назад, — сейчас ЦБ вместе с нами лоббирует принятие этого закона по поручению президента», — сказал Тосунян.

Текущая экономическая ситуация вынуждает государство внедряться во многие сферы экономики, но если через несколько лет этот тренд не изменится, то в экономике могут возникнуть серьезные проблемы, предупреждает Тосунян.