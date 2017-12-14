Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков опроверг сообщение о продаже Внешэкономбанком украинского Проминвестбанка бизнесмену Александру Ярославскому.

«Господин Ярославский действительно с нами вел переговоры в начале и в середине этого года. До финальной сделки мы с ним не дошли и никакого согласия на то, что он представит на согласование документ в НБУ, мы не давали», — сказал Горьков журналистам по итогам наблюдательного совета Внешэкономбанка.

По словам Горькова, ему непонятно, почему появились такого рода сообщения. «Может быть, вы у господина Ярославского спросите, почему он считает, что покупает Проминвестбанк? Нам об этом ничего не известно. Сделки нет. Мы вели переговоры, но они ничем не закончились», — сообщил Горьков.

НБУ получил заявку на покупку «дочки» ВЭБа от гражданина Украины Национальный банк Украины получил заявку на покупку «дочки» ВЭБа — Проминвестбанка — от гражданина Украины, сообщили RNS в пресс-службе регулятора, не уточнив имя заявителя.

Ранее в пресс-службе НБУ сообщили, что гражданин Украины подал пакет документов для согласования покупки 99,7151% Проминвестбанка. В ведомстве не сообщили имя заинтересованного лица, однако замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила в интервью украинским СМИ, что речь идет о Ярославском. В НБУ уточнили, что документы находятся на рассмотрении.

Глава ВЭБа Сергей Горьков заявлял ранее, что банк рассчитывает продать украинскую «дочку» в начале 2018 года. По его словам, стороны находятся «в финальной стадии по продаже и ожидают решения регуляторных органов».

В марте президент Украины Петр Порошенко ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом сроком на год. Под санкции попали Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую «дочку» Sberbank Europe) и БМ Банк (принадлежит ВТБ).