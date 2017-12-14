Оператор связи Tele2 планирует снизить стоимость роуминга при поездках в Крым в начале следующего года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

«Мы приветствуем усилия ФАС по снижению цен на услуги в национальном роуминге и, со своей стороны, его поддерживаем. Благодаря совместным усилиям ФАС и участников рынка удалось добиться снижения межоператорских тарифов. Ввиду этих изменений уже в начале следующего года мы планируем сделать цены для абонентов, приезжающих в Крым, еще более выгодными», — сказали в Tele2.

В компании отметили, что абоненты всех тарифных планов Tele2 (в том числе и бизнес-клиенты) сейчас могут бесплатно принимать входящие вызовы на территории Крыма при подключении опции «В Крыму как дома».

Также Tele2 работает над устранением внутрисетевого роуминга, оператор уже реализовал многие предложения ФАС. «Это позволяет нашим абонентам минимизировать или полностью исключить дополнительные затраты в роуминге», — пояснили в пресс-службе. Так, все клиенты Tele2 в поездках по России пользуются мобильным Интернетом по ценам домашнего региона. Помимо этого, в Москве и ряде других регионов есть «тяжелые» пакетные тарифы, которые не подразумевают роуминговых наценок внутри страны.

«На других тарифах абонентам Tele2 также доступны опции, позволяющие существенно сократить расходы на услуги связи при перемещении между регионами», — добавили в компании.