Внешэкономбанк по итогам текущего года предоставит кредиты на 180 млрд рублей. Об этом заявил на заседании наблюдательного совета ВЭБа премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«В стратегии ВЭБа мы определили 26 приоритетных отраслей. Это те отрасли, которые должны двигать вперед нашу экономику. По каждой из них разработаны отраслевые планы. ВЭБ активно инвестирует в приоритетные направления развития экономики, по прогнозам, на различные проекты по итогам 2017 года будет предоставлено около 180 миллиардов рублей», — заявил Медведев.

По его словам, для заемщиков это относительно недорогие деньги.

«Банку удается привлекать и средства иностранных инвесторов. Утвержден новый проект в контексте идеи сопряжения интеграционных процессов Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс — один путь», — сказал премьер-министр.