Доля россиян с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по итогам января — сентября 2017 года сократилась на 0,1 процентного пункта по сравнению с показателем за аналогичный период 2016-го и составила 13,8% от населения страны (20,3 млн человек), следует из материалов Росстата.



По данным ведомства, в III квартале 2017-го численность бедных составила 19,2 млн человек против 20,2 млн человек во II квартале.

Величина прожиточного минимума за III квартал в целом по России составила 10,328 тыс. рублей, для трудоспособного населения — 11,16 тыс. рублей, для пенсионеров — 8,496 тыс. рублей, для детей — 10,181 тыс. рублей в месяц.

Средний уровень доходов на душу населения в III квартале 2017 года вырос до 31,236 тыс. рублей.

