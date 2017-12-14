Инвесторы подали заявки на сумму свыше 300 млн евро на евробонды Сбербанка, которые были выпущены до введения санкций — в марте 2014 года. Об этом ТАСС сообщил источник на финансовом рынке.

«Заявки поданы на сумму свыше 300 миллионов евро. Минимальная цель по объему размещения — 345 миллионов евро», — заявил он.

Сбербанк разместил эти евробонды в марте 2014 года на сумму 500 млн евро с доходностью 3,08% годовых. Погашение бумаг состоится в 2019 году.

В июле 2014-го Сбербанк попал под западные санкции, которые не позволяют банку занимать деньги в долларах и евро на срок свыше 90 дней, позже этот срок несколько раз сокращался и сейчас составляет всего 14 дней.