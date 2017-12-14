Деньги на оперативный эксперимент, в ходе которого 14 ноября 2016 года глава «Роснефти» Игорь Сечин передал 2 млн долларов министру экономического развития Алексею Улюкаеву, предоставил человек, которого зовут Валерий Александрович Михайлов. Об этом сообщается в показаниях генерала ФСБ Олега Феоктистова, данных в ходе предварительного следствия 5 июня 2017 года. РБК ознакомился с показаниями генерала. Два источника, знакомые с материалами дела, подтвердили РБК подлинность документа.

На деле нет грифа «секретно», а отдельные показания засекретить невозможно, пояснила РБК адвокат Улюкаева Лариса Каштанова. «Если бы дело было секретным, его бы слушал Мосгорсуд, а не Замоскворецкий суд», — добавил она. Комментировать показания Феоктистова адвокаты экс-министра отказались.

Феоктистов 27 октября 2016 года написал заявление на имя главы ФСБ Александра Бортникова о том, что Улюкаев вымогал взятку у Сечина в ходе саммита БРИКС в Гоа. В этот период генерал также был вице-президентом «Роснефти» по безопасности — он работал в корпорации с сентября 2016 по март 2017 года.

Улюкаев попросил СК проверить, не была ли взятка провокацией со стороны Сечина и сотрудников ФСБ Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в размере 2 млн долларов, попросил Следственный комитет провести проверку на предмет провокации взятки главой «Роснефти» Игорем Сечиным, бывшим главой службы безопасности «Роснефти» Олегом Феоктистовым и сотрудниками ФСБ, передает корреспондент ТАСС из зала Замоскворецкого суда.

По делу Улюкаева генерал проходит свидетелем. Его опрашивали 15 минут, Феоктистов назван в материалах дела сотрудником управления «П» ФСБ (это управление курирует промышленность). В показаниях генерал упомянул «инвестора», передавшего 2 млн долларов для оперативного эксперимента, дважды. В первом случае он указан как безымянный «сотрудник нашей компании». Затем Феоктистов говорит, что деньги в долг ему дал «ранее знакомый Михайлов Валерий Александрович — сотрудник компании, каким-то образом связанной с деятельностью «Роснефти». Связаться с Феоктистовым РБК не удалось.

В суде по делу Улюкаева Феоктистов был опрошен в закрытом режиме. О том, что генерал назвал источником денег «частного инвестора», рассказала в суде адвокат Улюкаева Лариса Каштанова. «В ходе предварительного расследования у нас постоянно менялись анкетные данные этого «частного инвестора» и его место работы — в том числе принадлежность к ПАО «Роснефть», — указала защитник, выступая в прениях сторон 7 декабря. Имени «инвестора» она не называла.

Среди аффилированных с «Роснефтью» лиц Валерия Александровича Михайлова нет (в списке аффилированных лиц указываются акционеры компании, члены совета директоров, руководители «дочерних» структур). Источник, близкий к компании, утверждает, что в настоящее время человека с таким именем нет и в штате «Роснефти».