Торги на российском фондовом рынке в четверг завершились положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,96% и составил 2 152,41 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,04% до 1 153,32 пункта.



Бумаги Сбербанка подорожали на 3,26%, «АЛРОСы» — на 3,04%, «Газпрома» — на 0,35%, Московской биржи — на 2,42%. Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,45%.



«Сегодня российский фондовый рынок под конец торговой сессии нашел в себе силы для роста. Рублевый индекс Мосбиржи поднялся к 2 152 пунктам, индекс РТС — к 1 153 пунктам, а указанные уровни выступают значимыми локальными рубежами сопротивления. При этом нефть Brent консолидировалась в области 62,7 доллара за баррель и вряд ли могла оказать поддержку отечественным акциям. Курс доллара США вновь сдвинулся в сторону отметки 59 рублей за доллар, которая на текущий момент выглядит куда более рациональной с учетом преобладания негативных факторов», — констатирует ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.