В Воронеже открылся новый офис Совкомбанка. Отделение расположено по адресу: Московский пр-т, д. 32, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«В новом офисе банка для клиентов доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для юридических и физических лиц, в том числе вклады, потребительские кредиты, кредитные карты, а также карты беспроцентной рассрочки «Халва». В офисе работает два банкомата, один из которых с функцией cash-in», — говорится в релизе.



Режим работы офиса: с понедельника по пятницу — с 9:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 17:00, воскресенье — выходной день.

Офис работает без перерыва на обед.