Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск вырос на 22 копейки и составил 58,84 рубля. Курс евро повысился на 4 копейки, остановившись на отметке 69,295 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 58,92 рубля, минимальный — 58,54. Всего за торговый день совершены 21 092 сделки на 2 млрд 493 млн 640 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 69,64 рубля, минимальный — 69,2. Всего за торговый день совершено 6 529 сделок на 492 млн 525 тыс. евро.